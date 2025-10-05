Octobre Rose Marche solidaire Orgères-en-Beauce

Marche solidaire de 5 km pour soutenir la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Dans le cadre d’Octobre Rose, rejoignez une marche conviviale de 5 km portée par des professionnels de santé et des partenaires locaux. Au fil du parcours, l’équipe de la CPTS Sud 28 répond aux questions sur la prévention et le dépistage du cancer du sein (parcours de soins, repères, ressources utiles). L’initiative s’adresse à tous les publics, sans esprit de compétition, avec une participation libre et sans inscription. Des surprises et petits cadeaux sont prévus pour remercier les marcheurs. Départ et accueil à la salle des associations ; pensez à une tenue confortable et à de l’eau. Un moment solidaire, simple et utile pour faire circuler l’information au plus près des habitants. .

2 Rue de l’Arsenal Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 52 69 18 66

English :

Take part in a 5km walk in support of the fight against breast cancer, with self-care training and free t-shirts.

German :

Nehmen Sie an einem 5 km langen Solidaritätsmarsch teil, um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen, mit Sensibilisierung für die Selbstuntersuchung und kostenlosen T-Shirts.

Italiano :

Partecipate a una passeggiata di 5 km a sostegno della lotta contro il cancro al seno, con magliette gratuite e consigli per l’autoesame.

Espanol :

Participe en una marcha de 5 km en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama, con camisetas gratuitas y consejos para la autoexploración.

