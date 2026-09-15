Octobre Rose – Marche solidaire & Village prévention Au profit des Enchanteuses Salle du Camélia Saintes
samedi 10 octobre 2026 · Salle du Camélia · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Octobre Rose – Marche solidaire & Village prévention Au profit des Enchanteuses
Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Rejoignez-nous pour une matinée conviviale, solidaire et pleine d’énergie !
La régie Erequa’Sol et ses partenaires vous invitent à participer à une marche solidaire à travers les quartiers de Boiffiers et Bellevue, dans le cadre d’Octobre Rose.
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Salle du Camélia Avenue des Jasmins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 08 14 mediation@erequasol.com
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English :
Join us for a fun, supportive, and energetic morning!
Erequa?Sol and its partners invite you to participate in a charity walk through the Boiffiers and Bellevue neighborhoods as part of Pink October.
L’événement Octobre Rose – Marche solidaire & Village prévention Au profit des Enchanteuses Saintes a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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