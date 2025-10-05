Octobre rose marches de 6 et 10 kms Moulin Coulx
Octobre rose marches de 6 et 10 kms Moulin Coulx dimanche 5 octobre 2025.
Octobre rose marches de 6 et 10 kms
Moulin D160 Coulx Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Le réseau ADMR Lot-et-Garonne se mobilise en partenariat avec l’association Les Ailes de Coulx pour Octobre rose !
9h30 accueil café
10h départ du moulin des circuits de 6 et 10 kms
13h30 séance de qi gong
Le réseau ADMR Lot-et-Garonne se mobilise en partenariat avec l’association Les Ailes de Coulx pour Octobre rose !
9h30 accueil café
10h départ du moulin des circuits de 6 et 10 kms
13h30 séance de qi gong .
Moulin D160 Coulx 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 27 80
English : Octobre rose marches de 6 et 10 kms
The ADMR Lot-et-Garonne network is mobilizing in partnership with the Les Ailes de Coulx association for Pink October!
9:30 am: coffee welcome
10am: departure from the mill for the 6 and 10 km circuits
1.30pm: qi gong session
German : Octobre rose marches de 6 et 10 kms
Das ADMR-Netzwerk Lot-et-Garonne mobilisiert sich in Partnerschaft mit dem Verein Les Ailes de Coulx für den Rosa Oktober!
9.30 Uhr: Empfang mit Kaffee
10 Uhr: Start der 6- und 10-km-Strecken von der Mühle aus
13.30 Uhr: Qi-Gong-Sitzung
Italiano :
La rete ADMR Lot-et-Garonne collabora con l’associazione Les Ailes de Coulx per l’Ottobre Rosa!
9.30: caffè di benvenuto
ore 10.00: partenza dal mulino per i circuiti di 6 e 10 km
13.30: sessione di Qi gong
Espanol : Octobre rose marches de 6 et 10 kms
La red ADMR Lot-et-Garonne colabora con la asociación Les Ailes de Coulx para el Octubre Rosa
9h30: café de bienvenida
10h: Salida del molino para los circuitos de 6 y 10 km
13h30: Sesión de Qi gong
L’événement Octobre rose marches de 6 et 10 kms Coulx a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Lot-et-Tolzac