Octobre rose marches de 6 et 10 kms Moulin Coulx

Octobre rose marches de 6 et 10 kms Moulin Coulx dimanche 5 octobre 2025.

Octobre rose marches de 6 et 10 kms

Moulin D160 Coulx Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Le réseau ADMR Lot-et-Garonne se mobilise en partenariat avec l’association Les Ailes de Coulx pour Octobre rose !

9h30 accueil café

10h départ du moulin des circuits de 6 et 10 kms

13h30 séance de qi gong

Moulin D160 Coulx 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 27 80

English : Octobre rose marches de 6 et 10 kms

The ADMR Lot-et-Garonne network is mobilizing in partnership with the Les Ailes de Coulx association for Pink October!

9:30 am: coffee welcome

10am: departure from the mill for the 6 and 10 km circuits

1.30pm: qi gong session

German : Octobre rose marches de 6 et 10 kms

Das ADMR-Netzwerk Lot-et-Garonne mobilisiert sich in Partnerschaft mit dem Verein Les Ailes de Coulx für den Rosa Oktober!

9.30 Uhr: Empfang mit Kaffee

10 Uhr: Start der 6- und 10-km-Strecken von der Mühle aus

13.30 Uhr: Qi-Gong-Sitzung

Italiano :

La rete ADMR Lot-et-Garonne collabora con l’associazione Les Ailes de Coulx per l’Ottobre Rosa!

9.30: caffè di benvenuto

ore 10.00: partenza dal mulino per i circuiti di 6 e 10 km

13.30: sessione di Qi gong

Espanol : Octobre rose marches de 6 et 10 kms

La red ADMR Lot-et-Garonne colabora con la asociación Les Ailes de Coulx para el Octubre Rosa

9h30: café de bienvenida

10h: Salida del molino para los circuitos de 6 y 10 km

13h30: Sesión de Qi gong

