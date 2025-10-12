Octobre Rose marches organisées à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce
Saint-Laurent-d’Arce Gironde
En soutien à la lutte contre le cancer du sein, le Comité de Jumelage en partenariat avec l’association Jeune et Rose organise une marche rose le dimanche 12 octobre à partir de 9h, départ salle des fêtes.
2 circuits de 8km (1 parcours libre et 1 parcours encadré).
A partir de 14h concert de Lola et Lisa + invités surprise.
Restauration et buvette sur place.
Inscription obligatoire au 06 99 45 32 14
L’association Trail Event organise le 2ème Trail du Millésime avec 3 circuits (6,5 km, 12 km et 22 km), rendez-vous à Magrigne à partir de 8h30.
Contact et infos 06 24 90 61 08 .
Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 90 61 08
