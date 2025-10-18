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AGENDA · Maen Roch

Octobre Rose – Marches solidaires Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch

dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Brice-en-Coglès · Maen Roch

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:45:00
Lieu
Saint-Brice-en-Coglès
Adresse
Rue de la voie ferrée
Ville
35460 Maen Roch
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Maen Roch

Octobre Rose – Marches solidaires

Saint-Brice-en-Coglès Rue de la voie ferrée Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:45:00
fin : 2026-10-18 13:00:00

Date(s) :
2026-10-18

A l’occasion d’Octobre Rose, participez à des marches solidaires au départ de l’espace Adonis.

Trois parcours proposés :
8h45 – Randonnée de 11 km (Gratuité pour les -10 ans)
9h30 – Marche Famille de 6 km (Gratuité pour les -15 ans)
Jusqu’à 11h – Marché adaptée de 2,4 km en départ libre (Gratuité pour les -15 ans)

La participation inclut un t-shirt (dans la limite des stocks disponibles), une boisson (café, thé ou eau) et des biscuits.

Sur place : prévention et sensibilisation au dépistage, autopalpation et animation par des associations sportives locales.

Inscriptions sur place ou en ligne.

Profits reversés au Centre Eugène Marquis, au Centre Hospitalier de Fougères et à l’association Sénopôle-Rennes.   .

Saint-Brice-en-Coglès Rue de la voie ferrée Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Octobre Rose – Marches solidaires Maen Roch a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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