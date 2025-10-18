Octobre Rose – Marches solidaires Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch
dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Brice-en-Coglès · Maen Roch
Informations pratiques
Maen Roch
Octobre Rose – Marches solidaires
Saint-Brice-en-Coglès Rue de la voie ferrée Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:45:00
fin : 2026-10-18 13:00:00
Date(s) :
2026-10-18
A l’occasion d’Octobre Rose, participez à des marches solidaires au départ de l’espace Adonis.
Trois parcours proposés :
8h45 – Randonnée de 11 km (Gratuité pour les -10 ans)
9h30 – Marche Famille de 6 km (Gratuité pour les -15 ans)
Jusqu’à 11h – Marché adaptée de 2,4 km en départ libre (Gratuité pour les -15 ans)
La participation inclut un t-shirt (dans la limite des stocks disponibles), une boisson (café, thé ou eau) et des biscuits.
Sur place : prévention et sensibilisation au dépistage, autopalpation et animation par des associations sportives locales.
Inscriptions sur place ou en ligne.
Profits reversés au Centre Eugène Marquis, au Centre Hospitalier de Fougères et à l’association Sénopôle-Rennes. .
Saint-Brice-en-Coglès Rue de la voie ferrée Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Octobre Rose – Marches solidaires Maen Roch a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
À voir aussi à Maen Roch (Ille-et-Vilaine)
- Grand vide-grenier Maen Roch 20 septembre 2026
- Constellations systémiques et familiales avec les chevaux Domaine de Bel-Orient Maen Roch 26 septembre 2026
- Framboyán ESCC Maen Roch 1 octobre 2026
- Rocher Portail, le château des sorciers La crypte aux trésors Le Rocher Portail Maen Roch 17 octobre 2026
- Rocher Portail, le Château des Sorciers Noël et son bal Le Rocher Portail Maen Roch 5 décembre 2026