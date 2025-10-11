Octobre Rose Margaux-Cantenac

Octobre Rose Margaux-Cantenac samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose

Place Port Aubin Margaux-Cantenac Gironde

Octobre Rose à Margaux-Cantenac le samedi 11 octobre !

Journée de sensibilisation et animations organisées par les associations Margaux/Cantenac en partenariat avec la mairie et le CCAS

Au programme

-14h Marche de 5 kms avec échauffements et étirements

– 16h Jeux vidéos, atelier et vente de poterie, exposition et vente de porcelaines peintes, Pole dance, stretch flow, quizz, danses en ligne, tombola, escape game virtuel, expositions et balades en voitures anciennes…

– 19h apéritif offert

– 20h soirée dansante et audio live

Participation minimum 2€, reversée à la ligue

Buvette et food trucks sur place .

Place Port Aubin Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 71 36

