Octobre Rose | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne

Margny-lès-Compiègne Oise

Début : 2025-10-03 14:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-03 2025-10-05 2025-10-11 2025-10-17 2025-10-19 2025-10-25

Vendredi 3 octobre

À 18h Déambulation vélos en rose, trottinettes et rollers dans Margny et ses environs.

Dimanche 5 octobre Départ dans le parc de la mairie

– À 9h Course rose de 10/12km avec TCAP60

– À 9h15 Marche rose de 10/12km avec les Chevalets Margnotins et Endopicardie.

– À 9h30 Marche rose de 5/6km avec les Chevales Margnotins et Endopicardie

Samedi 11 octobre Salle Aimé Dennel

– De 14h à 18h Adrenal’in propose des cours de découverte zumba et danses.

– De 18h30 à 20h30 Zumba rose avec C’Move

Mercredi 17 octobre Départ du foyer Edith Piaf

À 10h Marche intergénérationnelle avec le C.C.A.S., le foyer « Edith Piaf » et le multi-accueil « Les Petits Pieds 1 & 2 »

Dimanche 19 octobre Départ dans le parc de la mairie

2 10h Marche rose de 8km, avec Margny Jumelages/i>.

Samedi 25 et Dimanche 26 octobre Complexe sportif M. Guérin

21ème doublotine rose avec le Badminton Margny-Venette

Samedi 25 octobre Complexe sportif M. Guérin

De 10h à 17h Initiation au tir avec le Ralliement.

Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

Friday, October 3rd

6pm: Pink bikes, scooters and rollerblades tour Margny and surrounding area.

Sunday, October 5 Start in the town hall park

– 9am: 10/12km pink run with TCAP60

– 9:15 a.m.: 10/12km pink walk with Chevalets Margnotins and Endopicardie.

– 9:30am: 5/6km pink walk with Chevales Margnotins and Endopicardie

Saturday, October 11 Salle Aimé Dennel

– 2pm to 6pm: Adrenal’in offers zumba and dance discovery classes.

– 6.30pm to 8.30pm: Pink Zumba with C’Move

Wednesday, October 17 Departure from foyer Edith Piaf

10 a.m.: Intergenerational walk with the C.C.A.S., the « Edith Piaf » home and the « Les Petits Pieds 1 & 2 » day-care center

Sunday, October 19 Departure from the town hall park

2 10am: 8km pink walk, with Margny Jumelages/i>.

Saturday October 25 and Sunday October 26 Complexe sportif M. Guérin

21st doublotine rose with Badminton Margny-Venette

Saturday, October 25 Complexe sportif M. Guérin

10 a.m. to 5 p.m.: Introduction to shooting with Ralliement.

German :

Freitag, den 3. Oktober

Um 18 Uhr: Umzug mit Fahrrädern in Pink, Rollern und Inline-Skates durch Margny und Umgebung.

Sonntag, 5. Oktober Start im Park des Rathauses

– Um 9 Uhr: Rosa Lauf von 10/12 km mit TCAP60

– Um 9:15 Uhr: Rosafarbener Marsch von 10/12 km mit den Chevalets Margnotins und Endopicardie.

– Um 9:30 Uhr: Rosafarbener Marsch von 5/6km mit den Chevales Margnotins und Endopicardie

Samstag, 11. Oktober Saal Aimé Dennel

– Von 14:00 bis 18:00 Uhr: Adrenal’in bietet Schnupperkurse für Zumba und Tänze an.

– Von 18:30 bis 20:30 Uhr: Rosa Zumba mit C’Move

Mittwoch, 17. Oktober Start vom Foyer Edith Piaf

Um 10 Uhr: Generationenübergreifender Spaziergang mit dem C.C.A.S., dem Foyer « Edith Piaf » und der Multi-Kindertagesstätte « Les Petits Pieds 1 & 2 »

Sonntag, 19. Oktober Start im Park des Rathauses

2 10 Uhr: 8 km langer Rosa Marsch, mit Margny Jumelages/i>.

Samstag, 25. und Sonntag, 26. Oktober Sportkomplex M. Guérin

21. doublotine rose mit dem Badminton Margny-Venette

Samstag, 25. Oktober Sportkomplex M. Guérin

Von 10 bis 17 Uhr: Einführung in das Schießen mit dem Ralliement.

Italiano :

Venerdì 3 ottobre

Ore 18.00: biciclette, monopattini e rollerblade rosa percorrono le strade di Margny e dintorni.

Domenica 5 ottobre Partenza dal parco del municipio

– 9.00: corsa rosa di 10/12 km con TCAP60

– 9.15: camminata rosa di 10/12 km con Chevalets Margnotins e Endopicardie.

– 9.30: camminata rosa di 5/6 km con Chevales Margnotins e Endopicardie

Sabato 11 ottobre Sala Aimé Dennel

– Dalle 14.00 alle 18.00: Adrenal’in propone lezioni di zumba e danza introduttive.

– Dalle 18.30 alle 20.30: Zumba rosa con C’Move

Mercoledì 17 ottobre Partenza dal foyer Edith Piaf

Alle 10: passeggiata intergenerazionale con il C.C.A.S., la casa di riposo « Edith Piaf » e il centro di accoglienza « Les Petits Pieds 1 & 2 »

Domenica 19 ottobre Partenza dal parco del municipio

2 Ore 10: passeggiata rosa di 8 km, con Margny Jumelages/i>.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre Complesso sportivo M. Guérin

21a Camminata rosa con Badminton Margny-Venette

Sabato 25 ottobre Complesso sportivo M. Guérin

Dalle 10.00 alle 17.00: Introduzione al tiro con il Ralliement.

Espanol :

Viernes 3 de octubre

18.00 h: Bicicletas, patinetes y patines rosas toman las calles de Margny y sus alrededores.

Domingo 5 de octubre Salida en el parque del ayuntamiento

– 9h: Carrera rosa de 10/12 km con TCAP60

– 9.15 h: Marcha rosa de 10/12 km con Chevalets Margnotins y Endopicardie.

– 9h30: marcha rosa de 5/6 km con Chevalets Margnotins y Endopicardie

Sábado 11 de octubre Sala Aimé Dennel

– De 14.00 a 18.00 h: Adrenal’in propone clases de iniciación a la zumba y al baile.

– 18h30 a 20h30: Zumba rosa con C’Move

Miércoles 17 de octubre Salida del vestíbulo Edith Piaf

A las 10.00 h: Paseo intergeneracional con el C.C.A.S., el hogar « Edith Piaf » y el centro multiasistencia « Les Petits Pieds 1 & 2 »

Domingo 19 de octubre Salida desde el parque del ayuntamiento

2 h 10: Paseo rosa de 8 km, con Margny Jumelages/i>.

Sábado 25 y domingo 26 de octubre Complexe sportif M. Guérin

21ª marcha rosa con bádminton Margny-Venette

Sábado 25 de octubre Complejo deportivo M. Guérin

De 10h a 17h: Iniciación al tiro con el Ralliement.

