Octobre Rose | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne
Octobre Rose | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne vendredi 3 octobre 2025.
Octobre Rose | Margny-lès-Compiègne
Margny-lès-Compiègne Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 14:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-05 2025-10-11 2025-10-17 2025-10-19 2025-10-25
Vendredi 3 octobre
À 18h Déambulation vélos en rose, trottinettes et rollers dans Margny et ses environs.
Dimanche 5 octobre Départ dans le parc de la mairie
– À 9h Course rose de 10/12km avec TCAP60
– À 9h15 Marche rose de 10/12km avec les Chevalets Margnotins et Endopicardie.
– À 9h30 Marche rose de 5/6km avec les Chevales Margnotins et Endopicardie
Samedi 11 octobre Salle Aimé Dennel
– De 14h à 18h Adrenal’in propose des cours de découverte zumba et danses.
– De 18h30 à 20h30 Zumba rose avec C’Move
Mercredi 17 octobre Départ du foyer Edith Piaf
À 10h Marche intergénérationnelle avec le C.C.A.S., le foyer « Edith Piaf » et le multi-accueil « Les Petits Pieds 1 & 2 »
Dimanche 19 octobre Départ dans le parc de la mairie
2 10h Marche rose de 8km, avec Margny Jumelages/i>.
Samedi 25 et Dimanche 26 octobre Complexe sportif M. Guérin
21ème doublotine rose avec le Badminton Margny-Venette
Samedi 25 octobre Complexe sportif M. Guérin
De 10h à 17h Initiation au tir avec le Ralliement.
Vendredi 3 octobre
À 18h Déambulation vélos en rose, trottinettes et rollers dans Margny et ses environs.
Dimanche 5 octobre Départ dans le parc de la mairie
– À 9h Course rose de 10/12km avec TCAP60
– À 9h15 Marche rose de 10/12km avec les Chevalets Margnotins et Endopicardie.
– À 9h30 Marche rose de 5/6km avec les Chevales Margnotins et Endopicardie
Samedi 11 octobre Salle Aimé Dennel
– De 14h à 18h Adrenal’in propose des cours de découverte zumba et danses.
– De 18h30 à 20h30 Zumba rose avec C’Move
Mercredi 17 octobre Départ du foyer Edith Piaf
À 10h Marche intergénérationnelle avec le C.C.A.S., le foyer « Edith Piaf » et le multi-accueil « Les Petits Pieds 1 & 2 »
Dimanche 19 octobre Départ dans le parc de la mairie
2 10h Marche rose de 8km, avec Margny Jumelages/i>.
Samedi 25 et Dimanche 26 octobre Complexe sportif M. Guérin
21ème doublotine rose avec le Badminton Margny-Venette
Samedi 25 octobre Complexe sportif M. Guérin
De 10h à 17h Initiation au tir avec le Ralliement. .
Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr
English :
Friday, October 3rd
6pm: Pink bikes, scooters and rollerblades tour Margny and surrounding area.
Sunday, October 5 Start in the town hall park
– 9am: 10/12km pink run with TCAP60
– 9:15 a.m.: 10/12km pink walk with Chevalets Margnotins and Endopicardie.
– 9:30am: 5/6km pink walk with Chevales Margnotins and Endopicardie
Saturday, October 11 Salle Aimé Dennel
– 2pm to 6pm: Adrenal’in offers zumba and dance discovery classes.
– 6.30pm to 8.30pm: Pink Zumba with C’Move
Wednesday, October 17 Departure from foyer Edith Piaf
10 a.m.: Intergenerational walk with the C.C.A.S., the « Edith Piaf » home and the « Les Petits Pieds 1 & 2 » day-care center
Sunday, October 19 Departure from the town hall park
2 10am: 8km pink walk, with Margny Jumelages/i>.
Saturday October 25 and Sunday October 26 Complexe sportif M. Guérin
21st doublotine rose with Badminton Margny-Venette
Saturday, October 25 Complexe sportif M. Guérin
10 a.m. to 5 p.m.: Introduction to shooting with Ralliement.
German :
Freitag, den 3. Oktober
Um 18 Uhr: Umzug mit Fahrrädern in Pink, Rollern und Inline-Skates durch Margny und Umgebung.
Sonntag, 5. Oktober Start im Park des Rathauses
– Um 9 Uhr: Rosa Lauf von 10/12 km mit TCAP60
– Um 9:15 Uhr: Rosafarbener Marsch von 10/12 km mit den Chevalets Margnotins und Endopicardie.
– Um 9:30 Uhr: Rosafarbener Marsch von 5/6km mit den Chevales Margnotins und Endopicardie
Samstag, 11. Oktober Saal Aimé Dennel
– Von 14:00 bis 18:00 Uhr: Adrenal’in bietet Schnupperkurse für Zumba und Tänze an.
– Von 18:30 bis 20:30 Uhr: Rosa Zumba mit C’Move
Mittwoch, 17. Oktober Start vom Foyer Edith Piaf
Um 10 Uhr: Generationenübergreifender Spaziergang mit dem C.C.A.S., dem Foyer « Edith Piaf » und der Multi-Kindertagesstätte « Les Petits Pieds 1 & 2 »
Sonntag, 19. Oktober Start im Park des Rathauses
2 10 Uhr: 8 km langer Rosa Marsch, mit Margny Jumelages/i>.
Samstag, 25. und Sonntag, 26. Oktober Sportkomplex M. Guérin
21. doublotine rose mit dem Badminton Margny-Venette
Samstag, 25. Oktober Sportkomplex M. Guérin
Von 10 bis 17 Uhr: Einführung in das Schießen mit dem Ralliement.
Italiano :
Venerdì 3 ottobre
Ore 18.00: biciclette, monopattini e rollerblade rosa percorrono le strade di Margny e dintorni.
Domenica 5 ottobre Partenza dal parco del municipio
– 9.00: corsa rosa di 10/12 km con TCAP60
– 9.15: camminata rosa di 10/12 km con Chevalets Margnotins e Endopicardie.
– 9.30: camminata rosa di 5/6 km con Chevales Margnotins e Endopicardie
Sabato 11 ottobre Sala Aimé Dennel
– Dalle 14.00 alle 18.00: Adrenal’in propone lezioni di zumba e danza introduttive.
– Dalle 18.30 alle 20.30: Zumba rosa con C’Move
Mercoledì 17 ottobre Partenza dal foyer Edith Piaf
Alle 10: passeggiata intergenerazionale con il C.C.A.S., la casa di riposo « Edith Piaf » e il centro di accoglienza « Les Petits Pieds 1 & 2 »
Domenica 19 ottobre Partenza dal parco del municipio
2 Ore 10: passeggiata rosa di 8 km, con Margny Jumelages/i>.
Sabato 25 e domenica 26 ottobre Complesso sportivo M. Guérin
21a Camminata rosa con Badminton Margny-Venette
Sabato 25 ottobre Complesso sportivo M. Guérin
Dalle 10.00 alle 17.00: Introduzione al tiro con il Ralliement.
Espanol :
Viernes 3 de octubre
18.00 h: Bicicletas, patinetes y patines rosas toman las calles de Margny y sus alrededores.
Domingo 5 de octubre Salida en el parque del ayuntamiento
– 9h: Carrera rosa de 10/12 km con TCAP60
– 9.15 h: Marcha rosa de 10/12 km con Chevalets Margnotins y Endopicardie.
– 9h30: marcha rosa de 5/6 km con Chevalets Margnotins y Endopicardie
Sábado 11 de octubre Sala Aimé Dennel
– De 14.00 a 18.00 h: Adrenal’in propone clases de iniciación a la zumba y al baile.
– 18h30 a 20h30: Zumba rosa con C’Move
Miércoles 17 de octubre Salida del vestíbulo Edith Piaf
A las 10.00 h: Paseo intergeneracional con el C.C.A.S., el hogar « Edith Piaf » y el centro multiasistencia « Les Petits Pieds 1 & 2 »
Domingo 19 de octubre Salida desde el parque del ayuntamiento
2 h 10: Paseo rosa de 8 km, con Margny Jumelages/i>.
Sábado 25 y domingo 26 de octubre Complexe sportif M. Guérin
21ª marcha rosa con bádminton Margny-Venette
Sábado 25 de octubre Complejo deportivo M. Guérin
De 10h a 17h: Iniciación al tiro con el Ralliement.
L’événement Octobre Rose | Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2025-09-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme