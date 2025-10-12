OCTOBRE ROSE Marignac-Lasclares

OCTOBRE ROSE Marignac-Lasclares dimanche 12 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE

SALLE DES FETES Marignac-Lasclares Haute-Garonne

Début : 2025-10-12 08:30:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

2025-10-12

Sensibilisation des femmes à se faire dépister.

Collecte de dons pour la Ligue contre le Cancer. Le dépistage a pour objectif de diminuer le nombre de décès causés par le cancer du sein. Chaque année, le cancer du sein tue 12 000 femmes en France. .

SALLE DES FETES Marignac-Lasclares 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 37 70 51 foyer.lasclares@gmail.com

English :

Raising women’s awareness of the need for screening.

German :

Sensibilisierung der Frauen für die Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen.

Italiano :

Incoraggiare le donne a sottoporsi allo screening.

Espanol :

Animar a las mujeres a someterse a pruebas de detección.

L’événement OCTOBRE ROSE Marignac-Lasclares a été mis à jour le 2025-10-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE