OCTOBRE ROSE Marignac-Lasclares
OCTOBRE ROSE Marignac-Lasclares dimanche 12 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE
SALLE DES FETES Marignac-Lasclares Haute-Garonne
Début : 2025-10-12 08:30:00
fin : 2025-10-12 16:00:00
2025-10-12
Sensibilisation des femmes à se faire dépister.
Collecte de dons pour la Ligue contre le Cancer. Le dépistage a pour objectif de diminuer le nombre de décès causés par le cancer du sein. Chaque année, le cancer du sein tue 12 000 femmes en France. .
SALLE DES FETES Marignac-Lasclares 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 37 70 51 foyer.lasclares@gmail.com
English :
Raising women’s awareness of the need for screening.
German :
Sensibilisierung der Frauen für die Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen.
Italiano :
Incoraggiare le donne a sottoporsi allo screening.
Espanol :
Animar a las mujeres a someterse a pruebas de detección.
