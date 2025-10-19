Octobre rose Canto-Perdrix Martigues

Octobre rose Canto-Perdrix Martigues dimanche 19 octobre 2025.

Octobre rose

Dimanche 19 octobre 2025 de 9h à 12h. Canto-Perdrix Avenue Julien Olive Martigues Bouches-du-Rhône

Une course organisée par le Rotary Club Martigues Étang de Berre pour une bonne cause. Octobre rose, c’est le mois de promotion du dépistage du cancer du sein.Sportifs

Une course et une marche au parc de Figuerolles à Martigues dont l’inscription est totalement gratuite. La sensibilisation est de mise avec pour partenaires le centre hospitalier de Martigues et les hôpitaux de Provence.

Réalisez un maximum de kilomètres pour le dépistage du sein. Le parcours se situe autour du parc. Inscriptions ouvertes à tous. .

Canto-Perdrix Avenue Julien Olive Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 17 37 34 contact@rotarymartigues.fr

English :

A race organized by the Rotary Club Martigues Étang de Berre for a good cause. Pink October is the month dedicated to promoting breast cancer screening.

German :

Ein vom Rotary Club Martigues Étang de Berre organisiertes Rennen für einen guten Zweck. Der Pink October ist der Monat, der der Förderung der Brustkrebsvorsorge gewidmet ist.

Italiano :

Una corsa organizzata dal Rotary Club Martigues Étang de Berre per una buona causa. Ottobre rosa è il mese in cui si promuove lo screening del cancro al seno.

Espanol :

Una carrera organizada por el Club Rotario Martigues Étang de Berre por una buena causa. Octubre Rosa es el mes dedicado a promover la detección del cáncer de mama.

