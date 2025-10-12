Octobre Rose Matignon

Octobre Rose Matignon dimanche 12 octobre 2025.

Octobre Rose

Salle omnisport Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:30:00

fin : 2025-10-12 16:30:00

Date(s) :

2025-10-12

Course à pied, démonstrations sportives, ateliers santé, danses, animations et défis seront au programme d’une journée dédiée à Octobre Rose.

Programme à venir .

Salle omnisport Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 92 82 46

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose Matignon a été mis à jour le 2025-08-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme