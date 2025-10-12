Octobre Rose Matignon
Octobre Rose Matignon dimanche 12 octobre 2025.
Octobre Rose
Salle omnisport Matignon Côtes-d’Armor
Course à pied, démonstrations sportives, ateliers santé, danses, animations et défis seront au programme d’une journée dédiée à Octobre Rose.
Programme à venir .
Salle omnisport Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 92 82 46
