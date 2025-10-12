OCTOBRE ROSE MAURAN RANDONNÉE SENTIER TOUR À TOUR ET FIDEUA À MIDI Mauran

Accueil café / thé place du village à partir de 9h30.

Départ pour la randonnée à 10h

Le midi, un repas à 15€ Fideua + Fromage + Tarte aux pommes + Café + Une boisson incluse.

Dons & bénéfices reversés à la ligue contre le cancer

JOURNEE SPECIALE OCTOBRE ROSE A MAURAN

RANDONNEE + REPAS FIDEUA

Accueil café / thé sur la place du village à partir de 9h30.

Départ pour la randonnée de 4,3km à 10h.

Randonnée facile et familiale pour découvrir le ramier , la tour en ruine et un point de vue unique sur la vallée de Garonne.

Le midi, un repas préparé sur place par des artisans locaux et avec des produits locaux vous est proposé, voici le menu

Fideua

Fromage

Tarte aux pommes

Café

Une boisson incluse

Le tout pour 15€.

Réservations obligatoire pour le repas jusqu’au 9 octobre auprès d’Anaïs au 06.80.53.95.62 ou au café/épicerie du village pendant les horaires d’ouverture.

La journée étant dédiée à octobre rose, l’ensemble des dons et bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. 15 .

PLACE DU VILLAGE Mauran 31220 Haute-Garonne Occitanie obocauxthe@gmail.com

English :

MAURAN OCTOBER ROSE

HIKE 4.3km & FIDEUA MEAL

Coffee and tea welcome at the village square from 9:30am.

Departure for the hike at 10 a.m

Lunch at 15? Fideua + Cheese + Apple tart + Coffee + One drink included.

Donations & profits donated to the League Against Cancer

German :

MAURAN ROSA OKTOBER

WANDERUNG 4,3km & FIDEUA-Essen

Empfang mit Kaffee / Tee auf dem Dorfplatz ab 9:30 Uhr.

Abfahrt für die Wanderung um 10 Uhr

Mittags gibt es ein Essen für 15?: Fideua + Käse + Apfelkuchen + Kaffee + Ein Getränk inklusive.

Spenden und Gewinne gehen an die Krebsliga

Italiano :

OTTOBRE ROSA MAURANA

Escursione di 4,3 km e pasto FIDEUA

Caffè e tè di benvenuto nella piazza del villaggio dalle 9.30.

Partenza per la passeggiata alle 10.00

Pranzo alle 15: fideua + formaggio + torta di mele + caffè + una bevanda inclusa.

Donazioni e profitti devoluti alla Lega contro il cancro

Espanol :

MAURAN ROSA OCTUBRE

SENDERISMO DE 4,3 km Y COMIDA FIDEUÁTICA

Café y té de bienvenida en la plaza del pueblo a partir de las 9.30h.

Salida para la caminata a las 10h

Comida a las 15h: Fideua + Queso + Tarta de manzana + Café + Una bebida incluida.

Donaciones y beneficios donados a la liga contra el cáncer

