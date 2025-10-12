OCTOBRE ROSE MAURAN RANDONNÉE SENTIER TOUR À TOUR ET FIDEUA À MIDI Mauran
OCTOBRE ROSE MAURAN RANDONNÉE SENTIER TOUR À TOUR ET FIDEUA À MIDI Mauran dimanche 12 octobre 2025.
OCTOBRE ROSE MAURAN RANDONNÉE SENTIER TOUR À TOUR ET FIDEUA À MIDI
PLACE DU VILLAGE Mauran Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:30:00
fin : 2025-10-12 14:00:00
Date(s) :
2025-10-12
MAURAN OCTOBRE ROSE
RANDONNEE 4,3km & REPAS FIDEUA
Accueil café / thé place du village à partir de 9h30.
Départ pour la randonnée à 10h
Le midi, un repas à 15€ Fideua + Fromage + Tarte aux pommes + Café + Une boisson incluse.
Dons & bénéfices reversés à la ligue contre le cancer
JOURNEE SPECIALE OCTOBRE ROSE A MAURAN
RANDONNEE + REPAS FIDEUA
Accueil café / thé sur la place du village à partir de 9h30.
Départ pour la randonnée de 4,3km à 10h.
Randonnée facile et familiale pour découvrir le ramier , la tour en ruine et un point de vue unique sur la vallée de Garonne.
Le midi, un repas préparé sur place par des artisans locaux et avec des produits locaux vous est proposé, voici le menu
Fideua
Fromage
Tarte aux pommes
Café
Une boisson incluse
Le tout pour 15€.
Réservations obligatoire pour le repas jusqu’au 9 octobre auprès d’Anaïs au 06.80.53.95.62 ou au café/épicerie du village pendant les horaires d’ouverture.
La journée étant dédiée à octobre rose, l’ensemble des dons et bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. 15 .
PLACE DU VILLAGE Mauran 31220 Haute-Garonne Occitanie obocauxthe@gmail.com
English :
MAURAN OCTOBER ROSE
HIKE 4.3km & FIDEUA MEAL
Coffee and tea welcome at the village square from 9:30am.
Departure for the hike at 10 a.m
Lunch at 15? Fideua + Cheese + Apple tart + Coffee + One drink included.
Donations & profits donated to the League Against Cancer
German :
MAURAN ROSA OKTOBER
WANDERUNG 4,3km & FIDEUA-Essen
Empfang mit Kaffee / Tee auf dem Dorfplatz ab 9:30 Uhr.
Abfahrt für die Wanderung um 10 Uhr
Mittags gibt es ein Essen für 15?: Fideua + Käse + Apfelkuchen + Kaffee + Ein Getränk inklusive.
Spenden und Gewinne gehen an die Krebsliga
Italiano :
OTTOBRE ROSA MAURANA
Escursione di 4,3 km e pasto FIDEUA
Caffè e tè di benvenuto nella piazza del villaggio dalle 9.30.
Partenza per la passeggiata alle 10.00
Pranzo alle 15: fideua + formaggio + torta di mele + caffè + una bevanda inclusa.
Donazioni e profitti devoluti alla Lega contro il cancro
Espanol :
MAURAN ROSA OCTUBRE
SENDERISMO DE 4,3 km Y COMIDA FIDEUÁTICA
Café y té de bienvenida en la plaza del pueblo a partir de las 9.30h.
Salida para la caminata a las 10h
Comida a las 15h: Fideua + Queso + Tarta de manzana + Café + Una bebida incluida.
Donaciones y beneficios donados a la liga contra el cáncer
L’événement OCTOBRE ROSE MAURAN RANDONNÉE SENTIER TOUR À TOUR ET FIDEUA À MIDI Mauran a été mis à jour le 2025-09-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE