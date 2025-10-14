Octobre Rose | Médiathèque de Venette Venette

mardi 14 octobre 2025.

Octobre Rose | Médiathèque de Venette

100 Rue André Mellene Venette Oise

Tarif : – – EUR

Date et horaire :

Début : 2025-10-14 14:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-14 2025-10-17 2025-10-25

Mardi 14 octobre, de 14h à 16h30

Atelier palpations et recommandations avec le Docteur Delaby

Vendredi 17 octobre, à 19h

Conférence « 3500km à vélo, il nous raconte tout ! » avec Alain Comont

Samedi 25 octobre, à 14h00 et 15h30

Atelier Cup Cake (sur réservation au 03.44.83.29.33 Participation sur place de 3€)

100 Rue André Mellene Venette 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

Tuesday, October 14, 2pm to 4:30pm:

Palpations and recommendations workshop with Docteur Delaby

Friday, October 17, 7pm:

Lecture « 3500km à vélo, il nous raconte tout! » with Alain Comont

Saturday, October 25, at 2pm and 3:30pm:

Cup Cake workshop (booking required on 03.44.83.29.33 3? surcharge)

German :

Dienstag, 14. Oktober, 14.00 bis 16.30 Uhr

Workshop Palpationen und Empfehlungen mit Dr. Delaby

Freitag, 17. Oktober, 19 Uhr:

Vortrag « 3500km mit dem Fahrrad, er erzählt uns alles! » mit Alain Comont

Samstag, 25. Oktober, um 14.00 und 15.30 Uhr

Cup Cake-Workshop (Reservierung erforderlich unter 03.44.83.29.33 Teilnahmegebühr vor Ort: 3?)

Italiano :

Martedì 14 ottobre, dalle 14.00 alle 16.30:

Laboratorio di palpazione e raccomandazioni con il dottor Delaby

Venerdì 17 ottobre, ore 19.00:

Conferenza « 3500 km in bicicletta, ci racconta tutto! » con Alain Comont

Sabato 25 ottobre, ore 14.00 e 15.30

Laboratorio di torte in tazza (prenotazione obbligatoria al numero 03.44.83.29.33 supplemento di 3€)

Espanol :

Martes 14 de octubre, de 14.00 a 16.30 h:

Taller de palpación y recomendaciones con el Dr. Delaby

Viernes 17 de octubre, 19:00 h:

Conferencia « 3500 km en bicicleta, ¡nos lo cuenta todo! » con Alain Comont

Sábado 25 de octubre, 14.00 y 15.30 h

Taller de Cup Cake (reserva obligatoria en el 03.44.83.29.33 suplemento de 3?)

