Octobre Rose | Médiathèque de Venette Venette

100 Rue André Mellene Venette Oise
Début : 2025-10-14 14:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-14 2025-10-17 2025-10-25
Mardi 14 octobre, de 14h à 16h30
Atelier palpations et recommandations avec le Docteur Delaby
Vendredi 17 octobre, à 19h
Conférence « 3500km à vélo, il nous raconte tout ! » avec Alain Comont
Samedi 25 octobre, à 14h00 et 15h30
Atelier Cup Cake (sur réservation au 03.44.83.29.33 Participation sur place de 3€)
100 Rue André Mellene Venette 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr
English :
Tuesday, October 14, 2pm to 4:30pm:
Palpations and recommendations workshop with Docteur Delaby
Friday, October 17, 7pm:
Lecture « 3500km à vélo, il nous raconte tout! » with Alain Comont
Saturday, October 25, at 2pm and 3:30pm:
Cup Cake workshop (booking required on 03.44.83.29.33 3? surcharge)
German :
Dienstag, 14. Oktober, 14.00 bis 16.30 Uhr
Workshop Palpationen und Empfehlungen mit Dr. Delaby
Freitag, 17. Oktober, 19 Uhr:
Vortrag « 3500km mit dem Fahrrad, er erzählt uns alles! » mit Alain Comont
Samstag, 25. Oktober, um 14.00 und 15.30 Uhr
Cup Cake-Workshop (Reservierung erforderlich unter 03.44.83.29.33 Teilnahmegebühr vor Ort: 3?)
Italiano :
Martedì 14 ottobre, dalle 14.00 alle 16.30:
Laboratorio di palpazione e raccomandazioni con il dottor Delaby
Venerdì 17 ottobre, ore 19.00:
Conferenza « 3500 km in bicicletta, ci racconta tutto! » con Alain Comont
Sabato 25 ottobre, ore 14.00 e 15.30
Laboratorio di torte in tazza (prenotazione obbligatoria al numero 03.44.83.29.33 supplemento di 3€)
Espanol :
Martes 14 de octubre, de 14.00 a 16.30 h:
Taller de palpación y recomendaciones con el Dr. Delaby
Viernes 17 de octubre, 19:00 h:
Conferencia « 3500 km en bicicleta, ¡nos lo cuenta todo! » con Alain Comont
Sábado 25 de octubre, 14.00 y 15.30 h
Taller de Cup Cake (reserva obligatoria en el 03.44.83.29.33 suplemento de 3?)
