Octobre rose Médis
Octobre rose Médis samedi 4 octobre 2025.
Octobre rose
Espace Médis Loisirs et Place du Général de Gaulle Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
Organisé par Les Divines et la commune de Médis.
.
Espace Médis Loisirs et Place du Général de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01
English :
Organized by Les Divines and the commune of Médis.
German :
Organisiert von Les Divines und der Gemeinde Médis.
Italiano :
Organizzato da Les Divines e dal comune di Médis.
Espanol :
Organizado por Les Divines y el municipio de Médis.
L’événement Octobre rose Médis a été mis à jour le 2025-08-31 par Royan Atlantique