Octobre rose Départ mairie de Melgven Melgven

Octobre rose
Départ mairie de Melgven 4 place de l’église Melgven Finistère
Début : 2025-10-01 18:00:00
fin : 2025-10-01
2025-10-01
14h30 déambulation du drapeau avec les enfants de l’accueil de loisirs.
17h30 lever de drapeau .
18h marche rose 6, 8 ou 10kms marcheurs et coureurs (départs possibles jusqu’à 18h30. (participation libre au profit d’Entraide Cancer en Finistère). .
Départ mairie de Melgven 4 place de l’église Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11
