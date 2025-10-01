Octobre rose Départ mairie de Melgven Melgven

Octobre rose Départ mairie de Melgven Melgven mercredi 1 octobre 2025.

Départ mairie de Melgven 4 place de l'église Melgven Finistère

Début : 2025-10-01 18:00:00

14h30 déambulation du drapeau avec les enfants de l'accueil de loisirs.

17h30 lever de drapeau .

18h marche rose 6, 8 ou 10kms marcheurs et coureurs (départs possibles jusqu'à 18h30. (participation libre au profit d'Entraide Cancer en Finistère). .

Départ mairie de Melgven 4 place de l'église Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11

