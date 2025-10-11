Octobre rose Milafranga en rose Villefranque
Octobre rose Milafranga en rose Villefranque samedi 11 octobre 2025.
Octobre rose Milafranga en rose
Fronton Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
En famille, entre amis ou avec des collègues, venez passer un moment agréable marchez pour le plaisir et pour la bonne cause !
Restauration dès 12h30 avec animation musicale par la Banda Bonga,
Inscriptions dès 13h30,
Échauffement en musique à 14h45,
Départ des marches à 15h, ravitaillements sur le parcours.
À l’arrivée, informez vous sur le Village Prévention J’agis pour ma santé et profitez des nombreuses animations toute la soirée
– animations musicales avec Brililiak Taldea et Hashtag 64
– spectacle de danse de Leinua
– structures gonflables
– mur photos
– buvette et restauration
– grande tombola et bien d’autres surprises …
L’intégralité des fonds est reversée à la Ligue contre le Cancer 64. .
Fronton Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 93 13
