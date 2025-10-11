Octobre rose Milafranga en rose Villefranque

Octobre rose Milafranga en rose Villefranque samedi 11 octobre 2025.

Fronton Villefranque Pyrénées-Atlantiques

En famille, entre amis ou avec des collègues, venez passer un moment agréable marchez pour le plaisir et pour la bonne cause !

Restauration dès 12h30 avec animation musicale par la Banda Bonga,

Inscriptions dès 13h30,

Échauffement en musique à 14h45,

Départ des marches à 15h, ravitaillements sur le parcours.

À l’arrivée, informez vous sur le Village Prévention J’agis pour ma santé et profitez des nombreuses animations toute la soirée

– animations musicales avec Brililiak Taldea et Hashtag 64

– spectacle de danse de Leinua

– structures gonflables

– mur photos

– buvette et restauration

– grande tombola et bien d’autres surprises …

L’intégralité des fonds est reversée à la Ligue contre le Cancer 64. .

Fronton Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 93 13

