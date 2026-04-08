Octobre Rose Mimizan
samedi 10 octobre 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Octobre Rose
Arène de Mimizan Plage – Avenue Maurice Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Octobre Rose est une manifestation, organisée par le CCAS de Mimizan, au profit de la Ligue Contre le Cancer
4 « épreuves » sont organisées :
9h30 pour la marche de 8 Km sur terrain vallonné
– 9h40 pour la foulée de 10 km entre plage et forêt
– 9h45 pour la marche de 5.5 km
– 10h50 pour la marche de 1.2 km – Pont du Thermal
Inscriptions à partir du 21 septembre 2026
Programme complet et inscriptions : https://www.gympontenx.org/octobre-rose-2026 .
Arène de Mimizan Plage – Avenue Maurice Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr
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English : Octobre Rose
L’événement Octobre Rose Mimizan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Mimizan
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