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Octobre Rose Mimizan

samedi 10 octobre 2026 · Mimizan

Octobre Rose Mimizan

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Arène de Mimizan Plage - Avenue Maurice
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif

Mimizan

Octobre Rose

Arène de Mimizan Plage – Avenue Maurice Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Octobre Rose est une manifestation, organisée par le CCAS de Mimizan, au profit de la Ligue Contre le Cancer

4 « épreuves » sont organisées :
9h30 pour la marche de 8 Km sur terrain vallonné
– 9h40 pour la foulée de 10 km entre plage et forêt
– 9h45 pour la marche de 5.5 km
– 10h50 pour la marche de 1.2 km – Pont du Thermal

Inscriptions à partir du 21 septembre 2026

Programme complet et inscriptions : https://www.gympontenx.org/octobre-rose-2026   .

Arène de Mimizan Plage – Avenue Maurice Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32  gym.pontenx@orange.fr

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English : Octobre Rose

L’événement Octobre Rose Mimizan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Mimizan

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