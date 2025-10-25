Octobre rose / Mini tournoi de Tennis Vieux-Boucau-les-Bains
Octobre rose / Mini tournoi de Tennis Vieux-Boucau-les-Bains samedi 25 octobre 2025.
Octobre rose / Mini tournoi de Tennis
Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Au profit de la Ligue contre le cancer Landes
Inscription Club House
Prêt de raquette
Au profit de la Ligue contre le cancer Landes
Inscription Club House
Prêt de raquette .
Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Octobre rose / Mini tournoi de Tennis
In aid of the Landes Cancer League
Club House registration
Racket loan
German : Octobre rose / Mini tournoi de Tennis
Zu Gunsten der Krebsliga Landes
Anmeldung Clubhaus
Schlägerverleih
Italiano :
A favore della Lega contro il cancro di Landes
Iscrizione alla Club House
Prestito di racchette
Espanol : Octobre rose / Mini tournoi de Tennis
A beneficio de la Liga Landesa contra el Cáncer
Inscripción en la Casa Club
Préstamo de raquetas
L’événement Octobre rose / Mini tournoi de Tennis Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par OTI LAS