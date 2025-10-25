Octobre rose / Mini tournoi de Tennis Vieux-Boucau-les-Bains

Octobre rose / Mini tournoi de Tennis Vieux-Boucau-les-Bains samedi 25 octobre 2025.

Octobre rose / Mini tournoi de Tennis

Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Au profit de la Ligue contre le cancer Landes

Inscription Club House

Prêt de raquette

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Octobre rose / Mini tournoi de Tennis

In aid of the Landes Cancer League

Club House registration

Racket loan

German : Octobre rose / Mini tournoi de Tennis

Zu Gunsten der Krebsliga Landes

Anmeldung Clubhaus

Schlägerverleih

Italiano :

A favore della Lega contro il cancro di Landes

Iscrizione alla Club House

Prestito di racchette

Espanol : Octobre rose / Mini tournoi de Tennis

A beneficio de la Liga Landesa contra el Cáncer

Inscripción en la Casa Club

Préstamo de raquetas

