Octobre Rose Mios

Octobre Rose Mios dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose

Halle du marché Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Cette année encore, la Ville s’engage dans la lutte contre le cancer du sein en proposant de nombreuses animations pour Octobre Rose Marche de 5km, Rando vélo de 13km

Stand prévention, animations…

Dimanche 5 octobre, de 9h à 13h, sous la Halle du marché .

Halle du marché Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Octobre Rose

German : Octobre Rose

Italiano :

Espanol : Octobre Rose

L’événement Octobre Rose Mios a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Coeur Bassin