Octobre Rose Mios

Halle du marché Mios Gironde
Cette année encore, la Ville s’engage dans la lutte contre le cancer du sein en proposant de nombreuses animations pour Octobre Rose Marche de 5km, Rando vélo de 13km
Stand prévention, animations…
Dimanche 5 octobre, de 9h à 13h, sous la Halle du marché .
Halle du marché Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
