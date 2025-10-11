Octobre Rose, Moi face à la violence de la maladie salle du champs de foire Chauffailles

Octobre Rose, Moi face à la violence de la maladie salle du champs de foire Chauffailles samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose, Moi face à la violence de la maladie

salle du champs de foire 5 rue des écoles Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Venez faire un bracelet pour Octobre Rose. Participer à une conférence sur la violence du cancer et l’importance d’une prise en charge globale des personnes atteintes de cancer. Soyez les témoins de la naissance d’un nouveau projet sur moi face à la violence . .

salle du champs de foire 5 rue des écoles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 58 91 asehart.therapie@yahoo.fr

English : Octobre Rose, Moi face à la violence de la maladie

German : Octobre Rose, Moi face à la violence de la maladie

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre Rose, Moi face à la violence de la maladie Chauffailles a été mis à jour le 2025-09-30 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais