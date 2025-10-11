Octobre Rose Mairie de Mollégès Mollégès
Octobre Rose Mairie de Mollégès Mollégès samedi 11 octobre 2025.
Octobre Rose
Samedi 11 octobre 2025. Mairie de Mollégès 1 Place de l’Hôtel de Ville Mollégès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Octobre Rose à Mollégès.
Soutenir Octobre Rose à Mollégès !
9h Début des inscriptions (don libre).
9h45 Echauffement collectif.
10h Départ de la course marche.
2 circuits de 4 km ou 7 km.
Venez marcher et courir habillé(e)s en rose ! .
Mairie de Mollégès 1 Place de l’Hôtel de Ville Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Pink October in Mollégès.
German :
Rosa Oktober in Mollégès.
Italiano :
Ottobre rosa a Mollégès.
Espanol :
Octubre rosa en Mollégès.
L’événement Octobre Rose Mollégès a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence