Octobre Rose Mairie de Mollégès Mollégès

Octobre Rose Mairie de Mollégès Mollégès samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose

Samedi 11 octobre 2025. Mairie de Mollégès 1 Place de l’Hôtel de Ville Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Octobre Rose à Mollégès.

Soutenir Octobre Rose à Mollégès !



9h Début des inscriptions (don libre).

9h45 Echauffement collectif.

10h Départ de la course marche.

2 circuits de 4 km ou 7 km.



Venez marcher et courir habillé(e)s en rose ! .

Mairie de Mollégès 1 Place de l’Hôtel de Ville Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Pink October in Mollégès.

German :

Rosa Oktober in Mollégès.

Italiano :

Ottobre rosa a Mollégès.

Espanol :

Octubre rosa en Mollégès.

L’événement Octobre Rose Mollégès a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence