Octobre rose Place Henri Lacabanne Monein

Octobre rose Place Henri Lacabanne Monein dimanche 12 octobre 2025.

Octobre rose

Place Henri Lacabanne Halles de la mairie Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Départ des randonnées de 5km et 12 km.

Plusieurs exposants Ligue contre le cancer par Monein action préventive santé, atelier jeunes enfants (stand maquillage), marché avec des articles fait par les bénévoles de l’atelier couture, stand pâtisserie, baptêmes de voitures et de motos.

11h30 Concert. .

Place Henri Lacabanne Halles de la mairie Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Octobre rose

German : Octobre rose

Italiano :

Espanol : Octobre rose

L’événement Octobre rose Monein a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Coeur de Béarn