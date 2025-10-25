Octobre rose Morlaàs

Octobre rose Morlaàs samedi 25 octobre 2025.

Octobre rose

Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

10h et 11h départ du circuit de marche sportif puis familial depuis la salle des associations.

11h45 retour sous la halle du marché puis discours de M. le Maire. Collation offerte aux participants par la Mairie.

12h30 animation musicale et restauration.

Démonstration d’aéroboxe.

Château gonflable pour les enfants. Ateliers bien-être proposés par Morlaàs bien-être seront disponibles toute la matinée ( salle des cyclos et associations). .

Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 40 41

English : Octobre rose

German : Octobre rose

Italiano :

Espanol : Octobre rose

L’événement Octobre rose Morlaàs a été mis à jour le 2025-08-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran