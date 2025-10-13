Octobre rose Centre social Lo Solan Mourenx
Octobre rose Centre social Lo Solan Mourenx lundi 13 octobre 2025.
Octobre rose
Centre social Lo Solan 2 place du Béarn Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-13
Venez participer à une semaine d’informations, et d’actions. Au programme, des rencontres avec les professionnels de santé conférence, sensibilisation à l’autopalpation, stands d’information; des animations conviviales cross du collège, marche ouverte à tous, activités à la piscine, repas partagé, activités sportives et ludiques et une programmation à la médiathèque et au cinéma.
Programme détaillé à venir. .
Centre social Lo Solan 2 place du Béarn Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 98 accueil@lo-solan.org
English : Octobre rose
German : Octobre rose
Italiano :
Espanol : Octobre rose
L’événement Octobre rose Mourenx a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Coeur de Béarn