Octobre rose Centre social Lo Solan Mourenx

Centre social Lo Solan 2 place du Béarn Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-19

2025-10-13

Venez participer à une semaine d’informations, et d’actions. Au programme, des rencontres avec les professionnels de santé conférence, sensibilisation à l’autopalpation, stands d’information; des animations conviviales cross du collège, marche ouverte à tous, activités à la piscine, repas partagé, activités sportives et ludiques et une programmation à la médiathèque et au cinéma.

Centre social Lo Solan 2 place du Béarn Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 98 accueil@lo-solan.org

