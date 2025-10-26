Octobre Rose Movember Salle François Mitterrand Azur

Salle François Mitterrand 72 Rue Jules Ferry Azur Landes

La municipalité et les associations d’Azur organisent l’événement Octobre Rose/Movember en collaboration avec la Ligue contre le Cancer et le CRCDC-40 !

Il s’agit d’une marche de 6km ainsi que d’une course de 6 km et 9 km. Tous les bénéfices de cet évènement seront reversés à la Ligue contre le Cancer.

Le tarif sera de 1€/km. Vous pourrez vous inscrire auprès de la médiathèque d’Azur ou directement sur place. Inscriptions et retrait des bracelets seront obligatoires pour la course.

Une buvette et un repas seront à disposition ainsi qu’une vente de t-shirts et de foulards à l’effigie de cet événement. .

Salle François Mitterrand 72 Rue Jules Ferry Azur 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 71 25 mediatheque@mairie-azur.fr

English : Octobre Rose Movember

The municipality and associations of Azur are organizing the October Rose/Movember event in collaboration with the Ligue contre le Cancer and the CRCDC-40!

German : Octobre Rose Movember

Die Stadtverwaltung und die Azur-Vereine organisieren in Zusammenarbeit mit der Krebsliga und dem CRCDC-40 die Veranstaltung Rosa Oktober/Movember!

Italiano :

Il Comune e le associazioni di Azur organizzano l’evento Ottobre Rosa/Movember in collaborazione con la Ligue contre le Cancer e il CRCDC-40!

Espanol : Octobre Rose Movember

¡El ayuntamiento y las asociaciones de Azur organizan la manifestación Rosa de Octubre/Movember en colaboración con la Liga contra el Cáncer y la CRCDC-40!

