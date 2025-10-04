Octobre Rose Mussidan

Octobre Rose Mussidan samedi 4 octobre 2025.

Octobre Rose

Mussidan Dordogne

Stand Octobre Rose: vente goodies. Dégustation et vente de tartes aux pommes réalisées avec la Chambre des métiers sur le marché.

Tél 05 53 81 04 07. Mairie .

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

