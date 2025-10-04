Octobre Rose Mussidan
Octobre Rose Mussidan samedi 4 octobre 2025.
Octobre Rose
Mussidan Dordogne
Stand Octobre Rose: vente goodies. Dégustation et vente de tartes aux pommes réalisées avec la Chambre des métiers sur le marché.
Tél 05 53 81 04 07. Mairie .
Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
