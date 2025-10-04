Octobre Rose Nemours
Octobre Rose Nemours samedi 4 octobre 2025.
Octobre Rose
Champ-de-Mars Nemours Seine-et-Marne
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Les villes de Nemours, Saint-Pierre-Lès-Nemours et Bagneaux-sur-Loing vous donnent rendez-vous pour une marche solidaire contre le cancer suivie d’un forum de sensibilisation
Champ-de-Mars Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 78 40 00
English :
The towns of Nemours, Saint-Pierre-Lès-Nemours and Bagneaux-sur-Loing invite you to join them for a solidarity walk against cancer, followed by an awareness-raising forum
German :
Die Städte Nemours, Saint-Pierre-Lès-Nemours und Bagneaux-sur-Loing laden Sie zu einem Solidaritätsmarsch gegen den Krebs mit anschließendem Sensibilisierungsforum ein
Italiano :
Le città di Nemours, Saint-Pierre-Lès-Nemours e Bagneaux-sur-Loing organizzano una camminata a sostegno della lotta contro il cancro, seguita da un forum di sensibilizzazione
Espanol :
Las ciudades de Nemours, Saint-Pierre-Lès-Nemours y Bagneaux-sur-Loing organizan una marcha de apoyo a la lucha contra el cáncer, seguida de un foro de sensibilización
