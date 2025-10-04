Octobre Rose Préau derrière la mairie Noé
Octobre Rose Préau derrière la mairie Noé samedi 4 octobre 2025.
Octobre Rose
Préau derrière la mairie 1 Place de la Mairie Noé Yonne
Programme
Marcher ou courir, 6 ou 12 km
– 9h30 pour le 12km -D265m en marchant
– 10h pour le 6km -D+90m en marchant
– 10h30 pour le 12km -D+265m en courant
Dress code rose stands de sensibilisation
Collation offerte à l’arrivée. .
Préau derrière la mairie 1 Place de la Mairie Noé 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 24 43
