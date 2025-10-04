Octobre Rose Préau derrière la mairie Noé

Octobre Rose Préau derrière la mairie Noé samedi 4 octobre 2025.

Préau derrière la mairie 1 Place de la Mairie Noé Yonne

Début : 2025-10-04 09:30:00

2025-10-04

Programme

Marcher ou courir, 6 ou 12 km

– 9h30 pour le 12km -D265m en marchant

– 10h pour le 6km -D+90m en marchant

– 10h30 pour le 12km -D+265m en courant

Dress code rose stands de sensibilisation

Collation offerte à l’arrivée. .

Préau derrière la mairie 1 Place de la Mairie Noé 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 24 43

