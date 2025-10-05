Octobre Rose Ocqueville

Octobre Rose Ocqueville dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose

Parking de la mairie Ocqueville Seine-Maritime

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Marche Rose de 8 km.

Rendez-vous à 9h30 parking de la mairie, pour un départ à 10h00.

2€ par personne et les bénéfices seront reversés au Centre de Coordination de dépistage des cancers. .

Parking de la mairie Ocqueville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 05 67 05

