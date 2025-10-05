Octobre Rose Ocqueville
Octobre Rose Ocqueville dimanche 5 octobre 2025.
Octobre Rose
Parking de la mairie Ocqueville Seine-Maritime
Marche Rose de 8 km.
Rendez-vous à 9h30 parking de la mairie, pour un départ à 10h00.
2€ par personne et les bénéfices seront reversés au Centre de Coordination de dépistage des cancers. .
Parking de la mairie Ocqueville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 05 67 05
L’événement Octobre Rose Ocqueville a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre