Octobre rose Place du Général de Gaulle Oloron-Sainte-Marie

Dans le cadre d’Octobre Rose, au profit de la lutte contre le cancer, l’association Olor’on Run organise un programme sportif

– Course 10km en solo ou relais 2×5

– Marche 5km non chronométrée

– Course enfants

– Buvette et repas

– Stand information et prévention

– Remise des prix et tirage au sort

Ouvert aux femmes et aux hommes ! .

Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 72 42 04 oloronrun@gmail.com

