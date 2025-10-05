Octobre rose Place du Général de Gaulle Oloron-Sainte-Marie
Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Dans le cadre d’Octobre Rose, au profit de la lutte contre le cancer, l’association Olor’on Run organise un programme sportif
– Course 10km en solo ou relais 2×5
– Marche 5km non chronométrée
– Course enfants
– Buvette et repas
– Stand information et prévention
– Remise des prix et tirage au sort
Ouvert aux femmes et aux hommes ! .
Place du Général de Gaulle Jardin Public Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 72 42 04 oloronrun@gmail.com
