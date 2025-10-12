Octobre rose Place Gustave Courbet Ornans

Octobre rose Place Gustave Courbet Ornans dimanche 12 octobre 2025.

Octobre rose

Place Gustave Courbet Place Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

L’association Ornans Rose organise le 12 octobre prochain de 14h à 18h sur la place Courbet la septième édition d’Octobre Rose.

Vous y découvrirez des stands d’information et de prévention, un stand de vente, de buvette et de petite restauration.

Marche solidaire dès 15h30.

Nouveauté cette année un marché des créateurs et plein d’autres surprises !

Les fonds récoltés tout au long de l’année sont reversés à l’association Onco Doubs afin de financer un socio-éducateur sportif présent tous les vendredis de 10h à 12h à la salle des Isles Basses d’Ornans. Ces cours gratuits sont ouvertes à toute personne ayant ou ayant eu un cancer et sont adaptés aux besoins de chacun et chacune. .

Place Gustave Courbet Place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ornans.rose@outlook.fr

English : Octobre rose

German : Octobre rose

Italiano :

Espanol :

L’événement Octobre rose Ornans a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON