Octobre Rose Ourville-en-Caux
Octobre Rose Ourville-en-Caux samedi 11 octobre 2025.
Octobre Rose
Place Lepicard Ourville-en-Caux Seine-Maritime
La commune d’Ourville en Caux organise Octobre Roses
9h30 à 12h00 Vente de crêpes et de roses
10h 30 à 11h30 Zumba salle du RPA 2€
14h00 Marche entre 8 et 10 km 3€ rassemblement place Lepicard
14h00 Cyclo découverte de 35 km 3€ rassemblement place Lepicard
Le verre de l’amitié clôturera cette journée, les fonds collectés seront reversés à la ligue contre le cancer. .
Place Lepicard Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 60 69
