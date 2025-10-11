Octobre Rose Ourville-en-Caux

Octobre Rose Ourville-en-Caux samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose

Place Lepicard Ourville-en-Caux Seine-Maritime

La commune d’Ourville en Caux organise Octobre Roses

9h30 à 12h00 Vente de crêpes et de roses

10h 30 à 11h30 Zumba salle du RPA 2€

14h00 Marche entre 8 et 10 km 3€ rassemblement place Lepicard

14h00 Cyclo découverte de 35 km 3€ rassemblement place Lepicard

Le verre de l’amitié clôturera cette journée, les fonds collectés seront reversés à la ligue contre le cancer. .

Place Lepicard Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 60 69

