Octobre rose Parcours VTT et marche Sous le préau de l’école Incheville

Sous le préau de l’école Rue Pierre et Marie Curie Incheville Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 09:00:00

9h30 Départ groupé de VTT

Parcours VTT autour de l’étang 15Km avec accompagnateurs

Marche de 5 Km et 10Km

Départ entre 9h et 10h.

Inscription sous forme de dons .

Sous le préau de l’école Rue Pierre et Marie Curie Incheville 76117 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 30 43

