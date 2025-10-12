Octobre Rose Salle des fêtes Perche en Nocé

Octobre Rose Salle des fêtes Perche en Nocé dimanche 12 octobre 2025.

Octobre Rose

Salle des fêtes Préaux du Perche Perche en Nocé Orne

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Randonnée pédestre d’environ 7 km au départ de la salle des fêtes.

Participation libre au profit de la ligue contre le cancer. .

Salle des fêtes Préaux du Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 71 08 65 16

