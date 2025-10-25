Octobre Rose Pineuilh Salon de la Santé et du Mieux-Être par Le Chant des Sources Salle des fêtes Pineuilh

Salle des fêtes Place du Général Charles de GAULLE Pineuilh Gironde

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

L’association « Le Chant des Sources » vous propose la 3ème édition de son salon « Mieux-Être et Santé » à la salle des fêtes de Pineuilh (33).

Venez rencontrer des professionnels de qualité qui mettront leur compétences et leur cœur à votre service le samedi 25 et dimanche 26 octobre 2025

Des conférences et ateliers vous seront proposés tout au long du week-end.

Si vous souhaitez participer à la séance médiumnique (Dimanche 26 Octobre avec Nadia à 17h Participation 10€) , merci de réserver au 06 15 96 83 76 ou au 06 71 17 91 92 (places limitées).

Randonnées le samedi 25 Octobre organisées par l’association Pineuilh Accueil Départ Place du Général de Gaulle. 14h30 boucle de 4 kms et 14h boucle de 8 kms.

Samedi 25 Octobre également, activité P’Tibou Yoga pour les enfants de 3 à 10 ans à 15h.

Restauration sur place. .

Salle des fêtes Place du Général Charles de GAULLE Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 07 communication@pineuilh.fr

