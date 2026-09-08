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Octobre Rose Pineuilh – Salon de la Santé et du Mieux-Être par Le Chant des Sources Salle des fêtes Pineuilh

samedi 24 octobre 2026 · Salle des fêtes · Pineuilh

Octobre Rose Pineuilh – Salon de la Santé et du Mieux-Être par Le Chant des Sources Salle des fêtes Pineuilh

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place du Général Charles de GAULLE
Ville
33220 Pineuilh
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Pineuilh

Octobre Rose Pineuilh – Salon de la Santé et du Mieux-Être par Le Chant des Sources

Salle des fêtes Place du Général Charles de GAULLE Pineuilh Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Pineuilh Accueil et le Cyclo Tourisme s’associent pour Octobre Rose.
Venez en rose!
Samedi 24 Octobre :
– Marche solidaire 8km : 14h sur la place de la Mairie
– Marche solidaire 4 km : 14h30 sur la place de la Mairie.
– Vélo solidaire 60 km : 14h sur la place de la Mairie
– Goûter offert après les activités à la salle des fêtes.
Participation : 5€ – Gratuit moins de 15 ans.
Renseignements au 07 85 52 49 42
L’ensemble des sommes perçues sera remis à l’Institut Bergonié.
Samedi 24 et dimanche 25 Octobre de 10h à 18h : Salon du Mieux – Être – Gratuit et organisé par l’Association Le Chant des Sources.   .

Salle des fêtes Place du Général Charles de GAULLE Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 52 49 42  communication@pineuilh.fr

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English : Octobre Rose Pineuilh – Salon de la Santé et du Mieux-Être par Le Chant des Sources

L’événement Octobre Rose Pineuilh – Salon de la Santé et du Mieux-Être par Le Chant des Sources Pineuilh a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays Foyen

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