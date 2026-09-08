Octobre Rose Pineuilh – Salon de la Santé et du Mieux-Être par Le Chant des Sources Salle des fêtes Pineuilh

Informations pratiques

Pineuilh

Octobre Rose Pineuilh – Salon de la Santé et du Mieux-Être par Le Chant des Sources

Salle des fêtes Place du Général Charles de GAULLE Pineuilh Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Pineuilh Accueil et le Cyclo Tourisme s’associent pour Octobre Rose.

Venez en rose!

Samedi 24 Octobre :

– Marche solidaire 8km : 14h sur la place de la Mairie

– Marche solidaire 4 km : 14h30 sur la place de la Mairie.

– Vélo solidaire 60 km : 14h sur la place de la Mairie

– Goûter offert après les activités à la salle des fêtes.

Participation : 5€ – Gratuit moins de 15 ans.

Renseignements au 07 85 52 49 42

L’ensemble des sommes perçues sera remis à l’Institut Bergonié.

Samedi 24 et dimanche 25 Octobre de 10h à 18h : Salon du Mieux – Être – Gratuit et organisé par l’Association Le Chant des Sources. .

Salle des fêtes Place du Général Charles de GAULLE Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 52 49 42 communication@pineuilh.fr

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English : Octobre Rose Pineuilh – Salon de la Santé et du Mieux-Être par Le Chant des Sources

L’événement Octobre Rose Pineuilh – Salon de la Santé et du Mieux-Être par Le Chant des Sources Pineuilh a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays Foyen