Octobre rose / Pink mini-golf day Mini-golf Vieux-Boucau-les-Bains
Octobre rose / Pink mini-golf day Mini-golf Vieux-Boucau-les-Bains samedi 25 octobre 2025.
Octobre rose / Pink mini-golf day
Mini-golf 2 rue Charles Thévenin Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
En ce mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Vieux-Boucau passe au rose.
Amusez-vous en famille sur le parcours du mini-golf.
Tous les profits seront reversés à lutte contre le cancer du sein.
Mini-golf 2 rue Charles Thévenin Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 36 24
English : Octobre rose / Pink mini-golf day
In this month dedicated to breast cancer screening awareness, Vieux-Boucau goes pink
Have fun with your family on the mini-golf course
All profits will be donated to the fight against breast cancer.
German : Octobre rose / Pink mini-golf day
In diesem Monat, der der Sensibilisierung für die Früherkennung von Brustkrebs gewidmet ist, trägt Vieux-Boucau die Farbe Rosa
Amüsieren Sie sich mit Ihrer Familie auf dem Minigolfplatz
Alle Gewinne gehen an den Kampf gegen Brustkrebs.
Italiano :
In questo mese dedicato alla sensibilizzazione sullo screening del cancro al seno, Vieux-Boucau si tinge di rosa.
Divertitevi con tutta la famiglia sul campo da minigolf.
Tutti i profitti saranno devoluti alla lotta contro il cancro al seno.
Espanol : Octobre rose / Pink mini-golf day
En este mes dedicado a la concienciación sobre el cribado del cáncer de mama, Vieux-Boucau se tiñe de rosa.
Diviértase con toda la familia en el campo de minigolf.
Todos los beneficios se donarán a la lucha contra el cáncer de mama.
