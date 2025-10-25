Octobre rose / Pink mini-golf day Mini-golf Vieux-Boucau-les-Bains

Mini-golf 2 rue Charles Thévenin Vieux-Boucau-les-Bains Landes

En ce mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Vieux-Boucau passe au rose.

Amusez-vous en famille sur le parcours du mini-golf.

Tous les profits seront reversés à lutte contre le cancer du sein.

Mini-golf 2 rue Charles Thévenin Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 36 24

English : Octobre rose / Pink mini-golf day

In this month dedicated to breast cancer screening awareness, Vieux-Boucau goes pink

Have fun with your family on the mini-golf course

All profits will be donated to the fight against breast cancer.

German : Octobre rose / Pink mini-golf day

In diesem Monat, der der Sensibilisierung für die Früherkennung von Brustkrebs gewidmet ist, trägt Vieux-Boucau die Farbe Rosa

Amüsieren Sie sich mit Ihrer Familie auf dem Minigolfplatz

Alle Gewinne gehen an den Kampf gegen Brustkrebs.

Italiano :

In questo mese dedicato alla sensibilizzazione sullo screening del cancro al seno, Vieux-Boucau si tinge di rosa.

Divertitevi con tutta la famiglia sul campo da minigolf.

Tutti i profitti saranno devoluti alla lotta contro il cancro al seno.

Espanol : Octobre rose / Pink mini-golf day

En este mes dedicado a la concienciación sobre el cribado del cáncer de mama, Vieux-Boucau se tiñe de rosa.

Diviértase con toda la familia en el campo de minigolf.

Todos los beneficios se donarán a la lucha contra el cáncer de mama.

