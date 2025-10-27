OCTOBRE ROSE Espace aquatique du pays de morlaix Plourin-lès-Morlaix

OCTOBRE ROSE Espace aquatique du pays de morlaix Plourin-lès-Morlaix lundi 27 octobre 2025.

OCTOBRE ROSE

Espace aquatique du pays de morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère

Début : 2025-10-27 18:15:00

fin : 2025-10-27 19:00:00

2025-10-27

OCTOBRE ROSE MOBILISATION CONTRE LE CANCER DU SEIN !

Lundi 27 octobre au Cuisse Abdo Fessier à 18h15 (en salle fitness)

Ensemble, soutenons la lutte contre le cancer du sein !

Participez à notre journée de mobilisation sensibilisation, échanges et informations, actions solidaires

Parce que chaque geste compte. 10€ Reversés aux seins sans pépin. .

Espace aquatique du pays de morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 26

