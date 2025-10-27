OCTOBRE ROSE Espace aquatique du pays de morlaix Plourin-lès-Morlaix
Espace aquatique du pays de morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix Finistère
Début : 2025-10-27 18:15:00
fin : 2025-10-27 19:00:00
2025-10-27
OCTOBRE ROSE MOBILISATION CONTRE LE CANCER DU SEIN !
Lundi 27 octobre au Cuisse Abdo Fessier à 18h15 (en salle fitness)
Ensemble, soutenons la lutte contre le cancer du sein !
Participez à notre journée de mobilisation sensibilisation, échanges et informations, actions solidaires
Parce que chaque geste compte. 10€ Reversés aux seins sans pépin. .
Espace aquatique du pays de morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20
