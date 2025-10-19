Octobre Rose Pont-à-Mousson

Octobre Rose Pont-à-Mousson dimanche 19 octobre 2025.

Octobre Rose

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 09:00:00

Comme chaque année, participez à un moment de solidarité qui fait avancer la recherche dans la lutte contre le cancer du sein.

La marche et la course auront lieu le Dimanche 19 Octobre à partir de 9h00 Place Duroc!

Pour y participer ?

Il vous suffit cette année de vous rendre à l’Office de Tourisme de Pont-à-Mousson (Place Duroc face à la Mairie) pour vous y inscrire.

Lors de votre inscription (montant intégralement reversé à la Ligue contre le Cancer 54) la Ville de Pont-à-Mousson et ses partenaires vous offriront un t-shirt rose (dans la limite des stocks disponibles) à venir retirer avant l’évènement.

Mobilisez autour de vous !Tout public

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 06 90 tourisme@ccbpam.fr

English :

Like every year, take part in a moment of solidarity that advances research in the fight against breast cancer.

The walk and run will take place on Sunday October 19, starting at 9:00 am on Place Duroc!

How to get involved?

This year, all you have to do is go to the Pont-à-Mousson Tourist Office (Place Duroc opposite the Town Hall) to register.

When you register (the entire amount will be donated to the Ligue contre le Cancer 54), the City of Pont-à-Mousson and its partners will give you a pink t-shirt (while stocks last) to collect before the event.

Get everyone involved!

German :

Nehmen Sie wie jedes Jahr an einem Moment der Solidarität teil, der die Forschung im Kampf gegen Brustkrebs voranbringt.

Die Wanderung und der Lauf finden am Sonntag, den 19. Oktober ab 9 Uhr auf dem Place Duroc statt!

Wie können Sie teilnehmen?

Dieses Jahr müssen Sie sich nur im Tourismusbüro von Pont-à-Mousson (Place Duroc gegenüber dem Rathaus) anmelden.

Bei Ihrer Anmeldung (der Betrag wird vollständig an die Ligue contre le Cancer 54 gespendet) schenken Ihnen die Stadt Pont-à-Mousson und ihre Partner ein rosa T-Shirt (solange der Vorrat reicht), das Sie vor der Veranstaltung abholen können.

Mobilisieren Sie Ihre Mitmenschen!

Italiano :

Come ogni anno, partecipate a un momento di solidarietà per far progredire la ricerca nella lotta contro il cancro al seno.

La camminata e la corsa si svolgeranno domenica 19 ottobre dalle 9.00 in Place Duroc!

Come partecipare?

Quest’anno basta recarsi all’Ufficio del Turismo di Pont-à-Mousson (Place Duroc, di fronte al Municipio) per iscriversi.

Al momento dell’iscrizione (l’intero importo sarà devoluto alla Ligue contre le Cancer 54), la Città di Pont-à-Mousson e i suoi partner vi regaleranno una maglietta rosa (fino a esaurimento scorte) da ritirare prima dell’evento.

Coinvolgete tutti!

Espanol :

Como cada año, participe en un momento de solidaridad para contribuir al avance de la investigación en la lucha contra el cáncer de mama.

La marcha y la carrera tendrán lugar el domingo 19 de octubre a partir de las 9.00 horas en la Place Duroc

¿Cómo participar?

Este año, basta con inscribirse en la Oficina de Turismo de Pont-à-Mousson (Place Duroc, frente al Ayuntamiento).

En el momento de la inscripción (la totalidad del importe se donará a la Ligue contre le Cancer 54), el Ayuntamiento de Pont-à-Mousson y sus socios le regalarán una camiseta rosa (hasta agotar existencias) que deberá recoger antes del evento.

¡Que participe todo el mundo!

