Octobre Rose Salle polyvalente Pontiacq-Viellepinte samedi 25 octobre 2025.

Octobre Rose

Salle polyvalente PONTIACQ-VIELLEPINTE Pontiacq-Viellepinte Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-25 09:00:00

2025-10-25

L’ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) vous invite à partager un moment convivial et solidaire.

Rendez-vous à 9h pour l’accueil et l’échauffement avant le départ de la marche de 8 km, à 9h45.

A 10h30 départ de la course de 8km.

Séance de relaxation et d’étirements au retour.

11h30 course des enfants.

Tous les fonds récoltés seront reversés pour la lutte contre le cancer du sein.

Vente de goodies, restauration et buvette sur place. .

English :

The ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) invites you to share a moment of conviviality and solidarity.

Meet at 9 a.m. for a welcome and warm-up before the start of the 8km walk at 9:45 a.m.

At 10.30am: start of the 8km race.

Relaxation and stretching on return.

11:30 am: children’s race.

All funds raised will be donated to the fight against breast cancer.

German :

Die ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) lädt Sie ein, einen geselligen und solidarischen Moment zu teilen.

Treffpunkt um 9 Uhr für den Empfang und das Aufwärmen vor dem Start des 8 km langen Marsches um 9:45 Uhr.

Um 10:30 Uhr: Start des 8-km-Laufs.

Entspannungs- und Stretching-Einheit auf dem Rückweg.

11.30 Uhr: Kinderlauf.

Alle gesammelten Gelder werden für den Kampf gegen Brustkrebs gespendet.

Italiano :

L’ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) vi invita a condividere un momento di solidarietà.

Appuntamento alle 9.00 per il benvenuto e il riscaldamento prima della partenza della camminata di 8 km alle 9.45.

Alle 10.30: partenza della corsa di 8 km.

Sessione di rilassamento e stretching al ritorno.

alle 11.30: gara per bambini.

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti alla lotta contro il cancro al seno.

Espanol :

La ASCPL (Association Sportive et Culturelle de Pontiacq-Lamayou) le invita a compartir un momento amistoso de solidaridad.

Encuentro a las 9h para la bienvenida y el calentamiento antes de la salida de la marcha de 8 km a las 9h45.

A las 10.30 h: salida de la carrera de 8 km.

Sesión de relajación y estiramientos a la vuelta.

a las 11h30: carrera infantil.

Todos los fondos recaudados se donarán a la lucha contra el cáncer de mama.

