Octobre Rose Pouligny-Saint-Pierre

Place des anciens combattants Pouligny-Saint-Pierre Indre
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00
Pouligny en mode Féria !
Pouligny en mode Féria ! Tous en blanc et rose, soirée animé e par Franck Faurillon, ambiance féria années 80′. 25 .
Place des anciens combattants Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 66 66
English :
Pouligny in Féria mode!
German :
Pouligny im Feria-Modus!
Italiano :
Pouligny in modalità Feria!
Espanol :
Pouligny en modo Feria
