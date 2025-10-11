Octobre Rose Pouligny-Saint-Pierre

Octobre Rose Pouligny-Saint-Pierre samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose

Place des anciens combattants Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Pouligny en mode Féria !

Pouligny en mode Féria ! Tous en blanc et rose, soirée animé e par Franck Faurillon, ambiance féria années 80′. 25 .

Place des anciens combattants Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 66 66

English :

Pouligny in Féria mode!

German :

Pouligny im Feria-Modus!

Italiano :

Pouligny in modalità Feria!

Espanol :

Pouligny en modo Feria

L’événement Octobre Rose Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2025-09-13 par Destination Brenne