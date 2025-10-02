Octobre rose : prévention du cancer du sein au centre de santé Yvonne Pouzin Centre de santé Yvonne Pouzin Paris

Octobre rose : prévention du cancer du sein au centre de santé Yvonne Pouzin Centre de santé Yvonne Pouzin Paris jeudi 2 octobre 2025.

Venez vous informer et échanger avec des professionnel.le.s de santé sur votre santé, la prévention et le dépistage du cancer du sein.

Il sera proposé une initiation à l’auto-examen des seins.

Des flyers seront également mis à disposition.

Jeudi 2 octobre 2025 de 9h à 17h

Au centre de santé Yvonne Pouzin

14 rue Volta – Paris 3e (Métro Art et métiers)

Gratuit, ouvert à toutes et tous.

Dans le cadre d’Octobre rose, l’équipe du centre de santé municipale Yvonne Pouzin se mobilise pour informer et échanger avec le public sur la prévention et la promotion du dépistage du cancer du sein.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 09h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Centre de santé Yvonne Pouzin 14 rue Volta 75003 Paris