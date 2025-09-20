Octobre rose Projection de Neo Place Robert de Flers Pont-l’Évêque
Début : 2025-09-20 18:00:00
Documentaire
La réalisation plonge au cœur de l’expérience du cancer et du parcours de soin, à travers des témoignages de femmes touchées par la maladie mais aussi de proches aidant(e) s et de professionnelles ou chercheures. .
Place Robert de Flers Cinéma Le Concorde Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77
