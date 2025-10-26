Octobre Rose Promenade ludique Neaufles-Saint-Martin
Octobre Rose Promenade ludique
19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure
Début : 2025-10-26 09:45:00
2025-10-26
Partez dans le village à la recherche d’indices permettant de découvrir les mots mystères.
Sur place, vente de pins en métal (2 €) et de tickets de loterie (2 €).
Café et viennoiseries offerts.
L’intégralité des recettes sera reversée au centre Henri Becquerel à Rouen. .
19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 2 32 55 00 04 mairie.neaufles@yahoo.fr
