Octobre Rose Rallye du patrimoine Place de l'Eglise Le Tréport

Place de l’Eglise Médiathèque Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 13:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

le public est invité à participer à un après-midi. Par équipes de 8 à 10 personnes, vous serez amenés à parcourir la Ville pour en (re)découvrir les lieux emblématiques ou plus insolites, au gré des énigmes préparées pour vous.

La participation est gratuite (une urne pour collecter les dons au profit de la recherche contre le cancer sera installée). Vous pourvez vous inscrire par téléphone au 02 32 06 03 07. Vous pouvez venir seul ou à plusieurs. .

Place de l’Eglise Médiathèque Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 03 07 rallyedupatrimoine@ville-le-treport.fr

