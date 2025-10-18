Octobre rose Rallye pédestre Patrimoine tréportais Salle Reggiani Eu
Salle Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Eu Seine-Maritime
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 17:30:00
2025-10-18
Rallye pédestre du patrimoine tréportais (traversant plusieurs bâtiments communaux de la ville avec des énigmes culturelles à résoudre). Départ de la salle Reggiani toutes les 15 mn. Equipes de 8 à 10 personnes maximum.
Tous publics à partir de 8 ans. Fiche d’inscription à retirer début septembre à l’adresse associations@ville-le-treport.fr
ou par téléphone 02 32 06 03 07.
Don libre au profit de la recherche contre le cancer du sein. .
Salle Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Eu 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 03 07 associations@ville-le-treport.fr
