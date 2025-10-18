Octobre rose Rallye pédestre Patrimoine tréportais Salle Reggiani Eu

Octobre rose Rallye pédestre Patrimoine tréportais

Salle Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Eu Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

2025-10-18

Rallye pédestre du patrimoine tréportais (traversant plusieurs bâtiments communaux de la ville avec des énigmes culturelles à résoudre). Départ de la salle Reggiani toutes les 15 mn. Equipes de 8 à 10 personnes maximum.

Tous publics à partir de 8 ans. Fiche d’inscription à retirer début septembre à l’adresse associations@ville-le-treport.fr

ou par téléphone 02 32 06 03 07.

Don libre au profit de la recherche contre le cancer du sein. .

Salle Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Eu 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 03 07 associations@ville-le-treport.fr

