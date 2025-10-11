Octobre rose Rando 10 kms La Chapelle-Faucher
Octobre rose Rando 10 kms La Chapelle-Faucher samedi 11 octobre 2025.
Octobre rose Rando 10 kms
Salle des fêtes La Chapelle-Faucher Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Rando octobre rose (10kms): don libre. Départ 9h30 de la salle des fêtes.
9h: café.
Rando octobre rose (10kms): don libre. Départ 9h30 de la salle des fêtes.
9h: café. .
Salle des fêtes La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 73 65 86
English : Octobre rose Rando 10 kms
TELETHON hike and breakfast.
German : Octobre rose Rando 10 kms
Rando du TELETHON (Wanderung des TELETHON) und Frühstück.
Italiano :
Camminata di ottobre rosa (10 km): donazione libera. Partenza alle 9.30 dalla sala del villaggio.
ore 9: caffè.
Espanol : Octobre rose Rando 10 kms
Caminata y desayuno TELETHON.
L’événement Octobre rose Rando 10 kms La Chapelle-Faucher a été mis à jour le 2025-08-27 par Val de Dronne