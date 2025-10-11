Octobre rose Rando 10 kms La Chapelle-Faucher

Octobre rose Rando 10 kms La Chapelle-Faucher samedi 11 octobre 2025.

Octobre rose Rando 10 kms

Salle des fêtes La Chapelle-Faucher Dordogne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Rando octobre rose (10kms): don libre. Départ 9h30 de la salle des fêtes.

9h: café.

Salle des fêtes La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 73 65 86

English : Octobre rose Rando 10 kms

TELETHON hike and breakfast.

German : Octobre rose Rando 10 kms

Rando du TELETHON (Wanderung des TELETHON) und Frühstück.

Italiano :

Camminata di ottobre rosa (10 km): donazione libera. Partenza alle 9.30 dalla sala del villaggio.

ore 9: caffè.

Espanol : Octobre rose Rando 10 kms

Caminata y desayuno TELETHON.

L’événement Octobre rose Rando 10 kms La Chapelle-Faucher a été mis à jour le 2025-08-27 par Val de Dronne