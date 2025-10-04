Octobre Rose, Rando Rose Rue Adrien Laurent Châtillon-en-Bazois

Rue Adrien Laurent Cour de la bibliothèque Châtillon-en-Bazois Nièvre

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

Départ à 14h de la cour de la bibliothèque, rue Adrien Laurent.

Parcours de 5 ou 12 km, en marchant, en courant ou à vélo.

Participation libre. Goûter offert.

Au profit de Foutu cancer 58. Infos au 03 86 84 14 76.

Organisée par la Municipalité, Châtillon en Fêtes et le village d’enfants .

