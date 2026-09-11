[Octobre Rose] Rando Rose Parvis de la mairie de Montville Montville
samedi 10 octobre 2026 · Parvis de la mairie de Montville · Montville
Informations pratiques
Montville
[Octobre Rose] Rando Rose
Parvis de la mairie de Montville 21 Place du Général Leclerc Montville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Pour Octobre Rose, la commune de Montville organise sa traditionnelle Rando Rose.
Ce samedi 10 octobre, participez à une marche de 5km en soutien à la recherche contre le cancer du sein. Rando Rose, marche de 5km contre le cancer.
Dès 14h commencera la distribution des rubans roses dont tous les profits seront reversés à la Ligue contre le Cancer. Des tickets de tombola seront également en vente au profit de la Ligue contre le cancer. Ces tickets sont en vente et permettront à l’heureux gagnant de remporter un tableau d’Edwige, artiste peintre de renommée internationale. Le départ de la marche aura lieu à 15h.
Ne manquez pas cette mobilisation ! .
Parvis de la mairie de Montville 21 Place du Général Leclerc Montville 76710 Seine-Maritime Normandie info@montville.fr
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English : [Octobre Rose] Rando Rose
L’événement [Octobre Rose] Rando Rose Montville a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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