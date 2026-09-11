[Octobre Rose] Rando Rose Parvis de la mairie de Montville Montville

samedi 10 octobre 2026 · Parvis de la mairie de Montville · Montville

Informations pratiques

Montville

[Octobre Rose] Rando Rose

Parvis de la mairie de Montville 21 Place du Général Leclerc Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Pour Octobre Rose, la commune de Montville organise sa traditionnelle Rando Rose.

Ce samedi 10 octobre, participez à une marche de 5km en soutien à la recherche contre le cancer du sein. Rando Rose, marche de 5km contre le cancer.

Dès 14h commencera la distribution des rubans roses dont tous les profits seront reversés à la Ligue contre le Cancer. Des tickets de tombola seront également en vente au profit de la Ligue contre le cancer. Ces tickets sont en vente et permettront à l’heureux gagnant de remporter un tableau d’Edwige, artiste peintre de renommée internationale. Le départ de la marche aura lieu à 15h.

Ne manquez pas cette mobilisation ! .

Parvis de la mairie de Montville 21 Place du Général Leclerc Montville 76710 Seine-Maritime Normandie info@montville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Octobre Rose] Rando Rose

L’événement [Octobre Rose] Rando Rose Montville a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin