Octobre Rose Randonnée Bon-Encontre
Octobre Rose Randonnée Bon-Encontre samedi 4 octobre 2025.
Octobre Rose Randonnée
Site de Tortis Bon-Encontre Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Randonnée au départ du site de Tortis dans le cadre d’Octobre Rose.
8h30 accueil café des randonneurs
9h30 départ de la randonnée de 7 km
12h apéritif offert par la municipalité et l’association « La Plaine du Levant ».
Avec la participation des associations CABE 47, club de la Bonne Rencontre, Images Nouvelles, les Jardins Partagés de Toulza, Vitagym et les services périscolaires. .
Site de Tortis Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 77 79
English : Octobre Rose Randonnée
Hike starting from the Tortis site as part of the Pink October campaign.
8:30 am: coffee reception for hikers
9:30 am: start of the 7 km hike
12pm: aperitif offered by the municipality and the « La Plaine du Levant » association.
German : Octobre Rose Randonnée
Wanderung vom Standort Tortis aus im Rahmen des Rosa Oktobers.
8.30 Uhr: Kaffeeempfang der Wanderer
9.30 Uhr: Start der 7 km langen Wanderung
12 Uhr: Aperitif, der von der Gemeinde und dem Verein « La Plaine du Levant » angeboten wird.
Italiano :
Passeggiata con partenza dal sito di Tortis nell’ambito della campagna Ottobre Rosa.
8.30: caffè e benvenuto per i camminatori
ore 9.30: inizio della passeggiata di 7 km
ore 12: aperitivo offerto dal Comune e dall’associazione « La Plaine du Levant ».
Espanol : Octobre Rose Randonnée
Caminata con salida desde el yacimiento de Tortis en el marco de la campaña Octubre Rosa.
8.30 h: café y bienvenida a los senderistas
9.30 h: inicio de la marcha de 7 km
12h: aperitivo ofrecido por el ayuntamiento y la asociación « La Plaine du Levant ».
