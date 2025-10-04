Octobre Rose Randonnée Bon-Encontre

Octobre Rose Randonnée Bon-Encontre samedi 4 octobre 2025.

Octobre Rose Randonnée

Site de Tortis Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Randonnée au départ du site de Tortis dans le cadre d’Octobre Rose.

8h30 accueil café des randonneurs

9h30 départ de la randonnée de 7 km

12h apéritif offert par la municipalité et l’association « La Plaine du Levant ».

Avec la participation des associations CABE 47, club de la Bonne Rencontre, Images Nouvelles, les Jardins Partagés de Toulza, Vitagym et les services périscolaires. .

Site de Tortis Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 77 79

English : Octobre Rose Randonnée

Hike starting from the Tortis site as part of the Pink October campaign.

8:30 am: coffee reception for hikers

9:30 am: start of the 7 km hike

12pm: aperitif offered by the municipality and the « La Plaine du Levant » association.

German : Octobre Rose Randonnée

Wanderung vom Standort Tortis aus im Rahmen des Rosa Oktobers.

8.30 Uhr: Kaffeeempfang der Wanderer

9.30 Uhr: Start der 7 km langen Wanderung

12 Uhr: Aperitif, der von der Gemeinde und dem Verein « La Plaine du Levant » angeboten wird.

Italiano :

Passeggiata con partenza dal sito di Tortis nell’ambito della campagna Ottobre Rosa.

8.30: caffè e benvenuto per i camminatori

ore 9.30: inizio della passeggiata di 7 km

ore 12: aperitivo offerto dal Comune e dall’associazione « La Plaine du Levant ».

Espanol : Octobre Rose Randonnée

Caminata con salida desde el yacimiento de Tortis en el marco de la campaña Octubre Rosa.

8.30 h: café y bienvenida a los senderistas

9.30 h: inicio de la marcha de 7 km

12h: aperitivo ofrecido por el ayuntamiento y la asociación « La Plaine du Levant ».

L’événement Octobre Rose Randonnée Bon-Encontre a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Destination Agen