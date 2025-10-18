Octobre Rose Randonnée marche + VTT Salle des fêtes Trucy-l’Orgueilleux

Octobre Rose Randonnée marche + VTT

Salle des fêtes Rue des Dames Trucy-l’Orgueilleux Nièvre

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 13:00:00

2025-10-18

Octobre Rose à Trucy l’Orgueilleux Randonnée marche (6 km) et rando VTT familiale (14 km) Inscription et départ à 9h salle des fêtes Verre de l’amitié offert par la municipalité à l’arrivée Participation 5 euros, gratuit pour les -12 ans .

Salle des fêtes Rue des Dames Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 35 15 03

